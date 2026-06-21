Una sala attenta e partecipe, professionisti provenienti da diverse discipline mediche e un unico obiettivo condiviso: promuovere la cultura della prevenzione e accrescere la consapevolezza sul ruolo centrale della salute orale nel benessere generale della persona. Si è svolto presso il Circolo Empedocleo di via Atenea l’incontro scientifico dal titolo “Parodontite e salute sistemica: un approccio interdisciplinare alla prevenzione e cura”, organizzato dallo Studio Odontoiatrico D’Alessandro-Sicurella di Agrigento. L’evento ha richiamato numerosi professionisti del territorio, tra cui cardiologi, pediatri, medici di medicina generale, farmacisti, endocrinologi e diabetologi, a testimonianza del crescente interesse verso una patologia che oggi viene riconosciuta come strettamente correlata a numerose condizioni sistemiche.

Ad aprire i lavori sono stati il dottor Michele D’Alessandro e la dottoressa Angela Sicurella, che hanno illustrato il metodo Perio4Life, un approccio innovativo e multidisciplinare per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento della parodontite, basato sulla personalizzazione delle cure e sul coinvolgimento attivo del paziente. Nel corso della prima sessione sono intervenuti anche la dottoressa Erica Morsut, cofondatrice e responsabile scientifica di Oraltec, e il dottor Pasquale Cozzolino, odontoiatra, collegato da remoto, che ha approfondito alcuni aspetti clinici e scientifici legati alla gestione della malattia parodontale.

La seconda sessione dei lavori ha ulteriormente ampliato la prospettiva interdisciplinare dell’incontro grazie ai contributi della dottoressa Rosa Tafuri, biologa nutrizionista ed esperta in Patologia Clinica, del dottor Dario Incorvaia, biologo nutrizionista, del dottor Riccardo Tona, cardiologo, della dottoressa Lucia La Marca, specialista in Ostetricia e Ginecologia, e del dottor Michele Ruoppolo, urologo.

I relatori hanno evidenziato come la parodontite non rappresenti soltanto una patologia del cavo orale, ma una condizione infiammatoria cronica capace di influenzare, e al tempo stesso essere influenzata, da numerose malattie sistemiche. Dalle patologie cardiovascolari al diabete, fino alle condizioni legate alla gravidanza e ad altri stati infiammatori cronici, la salute della bocca emerge sempre più come un indicatore fondamentale dello stato di salute generale dell’organismo. Un messaggio condiviso da tutti gli interventi è stato quello della necessità di una maggiore collaborazione tra le diverse figure sanitarie, affinché la prevenzione e la diagnosi precoce della parodontite possano diventare parte integrante dei percorsi di cura del paziente.

L’incontro ha rappresentato non solo un importante momento di aggiornamento scientifico, ma anche un’occasione di confronto tra professionisti accomunati dalla volontà di diffondere una nuova cultura della prevenzione, fondata sulla consapevolezza che spesso il primo segnale di molte condizioni sistemiche può manifestarsi proprio a livello del cavo orale. «La salute della bocca non può più essere considerata separata dalla salute del resto dell’organismo», ha dichiarato il dottor Michele D’Alessandro al termine dell’evento. «La parodontite è una malattia complessa che richiede un approccio integrato e multidisciplinare. Il nostro obiettivo è continuare a sensibilizzare cittadini e professionisti sanitari sull’importanza della prevenzione, perché tutto inizia dalla bocca e le scelte che facciamo oggi per la nostra salute determineranno il nostro benessere futuro».

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