Giornata di verifiche, a Casteltermini, in previsione del “5° Slalom Automobilistico Miniera Cozzo Disi” che si disputerà domenica, 21 giugno, con il “Memorial Riccardo Arnone. L’evento, iscritto nel calendario ufficiale Aci Sport, è organizzato dalla “Scuderia Armanno Corse”, con il supporto della “Casteltermini Corse”, ed è valido per il Campionato Siciliano e la Coppa di Zona. Su 51 piloti iscritti, dopo le verifiche da parte del direttore di gara, Lucio Buonasera di Enna, sono stati ammessi alla competizione in 43.

Sabato sera mega-spaghettata sul corso principale del paese per piloti, meccanici e familiari, offerta dalla “Casteltermini Corse” con uno dei suoi sponsor il “Movida Sg Bar” in via Roma. L’appuntamento è per le ore 9 di domattina davanti all’ingresso della miniera Cozzo Disi un tempo una delle miniere più grandi d’Europa, un cuore pulsante per l’economia, che dava lavoro a tante persone provenienti dai paesi limitrofi.

Il 5° Auto Slalom prenderà ufficialmente il via con una ricognizione e tre manche cronometrate sulla distanza di tre chilometri della Strada Provinciale 22, su un percorso caratterizzato da diverse postazioni di rallentamento con birilli, stretti tornanti e curve veloci. La strada provinciale 22 verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 7 di domenica mattina. Al termine della gara, per celebrare i vincitori e tutti i partecipanti, sono previste le premiazioni in Piazza Duomo. La manifestazione automobilistica è patrocinata dal Comune di Casteltermini e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp