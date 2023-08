🎙️🍇 Gli Organizzatori Svelano le Novità di Gattopardo Wine – Edizione 2023!! 🍷🎙️

L’attesa è quasi finita! In un’intervista esclusiva, gli organizzatori di Gattopardo Wine – Edizione 2023 si sono lasciati andare a racconti appassionati e dettagli entusiasmanti sull’evento che sta per stupire Agrigento.

Il presidente di Enofriends, Mario Puzzo, annuncia con entusiasmo: “Confermiamo il successo dello scorso anno e presentiamo alcune novità per questa edizione. Il 23 agosto avremo l’anteprima con questa giornata speciale al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, con conferenza stampa e focus sul grillo e i principi dei vitigni autoctoni siciliani.”

Luigi Gangarossa, vice presidente di Enofriends, spiega: “Mi piace chiamare l’evento con il nome ‘Vin Sicily Siciliana’, scelto appositamente per sottolineare l’identità dell’evento. Quest’anno rappresenta un omaggio a tutta la Sicilia e alla sua varietà.”

Santoro Castronovo, socio di Enofriends, aggiunge entusiasta: “Il 25 agosto, avremo ben 45 cantine e oltre 100 etichette in presenza. Non mancheranno showcooking, stand con distillati e prodotti artigianali, e anche esibizioni artistiche. Gattopardo Wine sta crescendo e si arricchisce di nuove sfumature.”

Calogero Faruggio, socio di Enofriends, informa: “Per evitare code all’ingresso, abbiamo attivato la prevendita. Trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook ufficiale, inclusi i numeri di telefono per ulteriori dettagli. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e la sua autenticità.”

Con un programma ricco di degustazioni, esposizioni artistiche e intrattenimento dal vivo, Gattopardo Wine – Edizione 2023 si prospetta come un’esperienza da non perdere. La passione e l’impegno degli organizzatori traspare in ogni dettaglio. Vi aspettiamo il 25 agosto per scoprire tutto ciò che il mondo del vino e della cultura enogastronomica siciliana ha da offrire! 🍾🍴 #GattopardoWine #EnogastronomiaEccellente #AnteprimaEsclusiva