Agrigento, 22 agosto 2023 – Un clima rovente e temporali isolati sono gli ingredienti principali della ricetta meteorologica per Agrigento nelle prossime ore. Secondo il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, la città si trova sotto un’allerta moderata per alte temperature fino alle ore 23:59 di mercoledì 23 agosto. Le previsioni indicano che i termometri raggiungeranno picchi di 33°C durante il giorno e non scenderanno al di sotto dei 23°C di notte.

L’attuale temperatura di 32°C potrebbe far sentire i suoi effetti su residenti e visitatori. È consigliato indossare abbigliamento leggero, proteggersi con cappelli e occhiali da sole e soprattutto idratarsi regolarmente per prevenire colpi di calore.

Ma non sono solo le temperature a tenere col fiato sospeso. Temporali isolati sono previsti per la giornata. Questi eventi meteorologici possono essere imprevedibili e portare a brevi ma intensi scrosci di pioggia accompagnati da fulmini e tuoni. Si raccomanda di rimanere al coperto durante le tempeste e di evitare luoghi aperti e scoperti.

Previsione Oraria

Ora Temperatura (°C) Adesso 32 15:00 32 16:00 32 17:00 32 18:00 31

Nonostante le alte temperature, il comfort potrebbe essere leggermente aumentato grazie a una brezza leggera proveniente da nord-ovest.

In conclusione, i residenti e i visitatori di Agrigento dovrebbero prepararsi a una giornata caratterizzata da temperature elevate e possibili temporali isolati. Seguire le precauzioni consigliate dalle autorità locali e dai servizi meteorologici è essenziale per affrontare al meglio queste condizioni atmosferiche avverse. Mantenersi informati sulle previsioni e adottare le misure appropriate garantirà un’esperienza più sicura e confortevole mentre si affrontano le sfide del meteo estivo.