E’ stato trovato in possesso di poco più di trenta grammi di hashish e di un bilancino di precisione. I poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato un trentanovenne tunisino, domiciliato a Canicattì, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, dopo aver notato strani movimenti e un via vai di immigrati, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono intervenuti in un appartamento in via Papa Luciani, nel centro di Agrigento.

Nel corso della perquisizione domiciliare, in cucina, è stato trovato l’hashish in due involucri custoditi in un cofanetto. Il tunisino, proprietario della droga, è stato dunque arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Agrigento che ha disposto a carico dell’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.