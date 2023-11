Pareggio tra Akragas e Reggio Calabria, nella gara valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie D girone I. Ad andare in vantaggio la squadra di casa con un goal di Di Mauro al 23° del primo tempo. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il vantaggio dell’ Akragas. Alla ripresa è Reggio Calabria a riportare in parità la partita. Al 6° minuto goal di Perri. Buona gara e buon risultato per l’ Akragas che si mantiene in buona posizione in classifica.

23 ‘ Di Mauro, 51’ Perri

AKRAGAS (3-4-1-2): Sorrentino; Rechichi, Cipolla, Pantano; Di Stefano, Perez (71′ Baio), Sanseverino, Di Mauro; Grillo (82′ Mannina); Leuca(61′ Trombino), Marrale (66′ Llama). A disp.: Busà, Scandurra, Sinatra, Buscemi, Bruno. All. Coppa.

REGGIO CALABRIA (3-5-2): Martinez; Parodi (77′ Salandria), Girasole, Ingegneri; Martiner; Barillà (88′ Bianco), Mungo (77′ Rossetti), Zucco; Provazza (82′ Bontempi), Bolzicco, Perri (77′ Cham). A disp.: Vekcea, Marras, Coppola,Bontempi, Kremenovic. All. Trocini.

ARBITRO: Galiffi di Alghero (Cossovich-Franzoni).

NOTE: Ammoniti: 23′ Martinez, 32′ Mungo, 36′ Parodi, 61′ Trocini, 86′ Barillà, 90′ Rechichi