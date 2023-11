Un risultato giusto, il pareggio tra Akragas e Reggina. Mister Marco Coppa al termine della partita finita con il risultato di 1 a 1 appare soddisfatto dei suoi, soprattutto nel primo tempo. “Abbiamo avuto un paio di occasioni per poter fare goal – ha detto Coppa-. Nel secondo tempo dopo la rete delle Reggina, siamo calati ed è venuto fuori un avversario forte che ci ha messo in difficoltà. Sento comunque di dover ringraziare i miei ragazzi che si stanno impegnando tanto in ogni partita”. Ha concluso il mister. Anche per il ds Cammarata il risultato è veritiero. “Abbiamo fatto un tempo per uno- ha detto in sala stampa-. Sento di dovere ringraziare la squadra e tutto lo staff tecnico per l’ ottimo lavoro che hanno fatto e continuano a fare. Siamo soddisfatti. Un punto importante per noi”. Ha concluso Cammarata.