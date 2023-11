Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato all’interno della galleria “Santa Lucia”, lungo la statale 118. L’uomo, un cinquantenne, proveniente da Raffadali e quasi arrivato alle porte di Agrigento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro un muro.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il centauro ha riportato dei traumi sparsi sul corpo, ma per sua fortuna, non versa in pericolo di vita. Per i rilievi e la viabilità sono intervenuti carabinieri e polizia.