CAMPOBELLO DI LICATA. A oltre un anno e mezzo dal primo finanziamento regionale, i lavori di riqualificazione e restauro del Parco della Divina Commedia non sono ancora partiti. È quanto denuncia il Partito democratico di Campobello di Licata, che ha presentato un’interrogazione consiliare, a firma del consigliere Antonio Pitruzzella, per chiedere spiegazioni all’amministrazione comunale sullo stato dell’intervento.

I finanziamenti regionali

Secondo quanto evidenziato dal Pd, il Comune è destinatario di complessivi 258 mila euro di fondi regionali destinati alla valorizzazione del Parco della Divina Commedia. Le risorse derivano da due distinti provvedimenti: un primo finanziamento da 98 mila euro, concesso nell’ottobre 2024, e un secondo contributo da 160 mila euro, assegnato nel dicembre 2025.

Nonostante le somme stanziate, l’intervento non sarebbe ancora entrato nella fase esecutiva.

Le richieste al sindaco

Con l’interrogazione il gruppo consiliare chiede al sindaco di chiarire a che punto siano le procedure di affidamento dei lavori, quali eventuali criticità di natura tecnica, burocratica o amministrativa abbiano determinato il ritardo e se la Regione Siciliana abbia già trasferito parte delle risorse nelle casse del Comune.

«Servono risposte»

«Il patrimonio di Campobello di Licata merita tutela, valorizzazione e, soprattutto, risposte chiare», afferma il Partito democratico, annunciando che continuerà a seguire l’evolversi della vicenda e a informare i cittadini sugli sviluppi.

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