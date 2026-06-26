CAMPOBELLO DI LICATA – Un progetto da tre milioni di euro per ridisegnare il volto degli impianti sportivi comunali e creare una vera cittadella dello sport. L’amministrazione comunale di Campobello di Licata, guidata dal sindaco Vito Terrana, ha presentato la candidatura al bando ministeriale “Sport e Periferie”, puntando su un piano di riqualificazione complessiva delle strutture destinate all’attività sportiva.

Gli interventi previsti

Il progetto prevede la realizzazione di un campo di calcio a undici con manto in erba sintetica di ultima generazione, la rimodulazione dell’impianto di illuminazione con nuove torri faro, una palestra polifunzionale accessibile, oltre alla costruzione di un campo da padel, uno da beach volley e un campo da tennis regolamentare.

In programma anche il rifacimento degli spogliatoi e l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento mediante l’installazione di pannelli solari, con l’obiettivo di rendere le strutture più efficienti e sostenibili.

Investimento e obiettivi

L’investimento complessivo ammonta a 3 milioni di euro e prevede un cofinanziamento comunale pari al 15 per cento. Per il sindaco Vito Terrana si tratta di un intervento strategico che, se finanziato, consentirà di mettere a disposizione della comunità impianti moderni, sicuri e inclusivi, capaci di rispondere alle esigenze dei giovani e delle famiglie.

L’amministrazione sottolinea di aver lavorato fin dall’inizio del mandato per arrivare preparata all’appuntamento con il bando ministeriale, nella convinzione che lo sport rappresenti uno strumento di crescita, educazione e aggregazione sociale.

In attesa dell’esito

Adesso il Comune attende l’esito della procedura di finanziamento, confidando nella solidità del progetto presentato. Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento all’ex assessore Enrico Lo Coco per il lavoro svolto nella fase di predisposizione della proposta e all’attuale assessore Giuseppe Montaperto, che ha seguito l’iter amministrativo fino alla presentazione della candidatura.

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