LICATA. Prenderanno il via lunedì 29 giugno i nuovi servizi di trasporto sociale e assistenza agli anziani promossi dal Comune di Licata nell’ambito del progetto A.R.E.A., finalizzato al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali cittadine. Le attività saranno gestite dalle tre cooperative riunite in Associazione temporanea di imprese (Ati) e puntano a rafforzare la rete di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Navetta gratuita per la Casa di Comunità

Tra le novità figura il servizio navetta gratuito, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il collegamento partirà da piazza Progresso e raggiungerà la Casa di Comunità con corse programmate a orari prestabiliti.

Il servizio sarà aperto a tutta la cittadinanza, ma con priorità riservata agli anziani e alle persone in condizioni di maggiore fragilità.

Supporto per pratiche e commissioni

Contestualmente sarà attivato anche un servizio di supporto domiciliare destinato a cento anziani già individuati nell’ambito dei servizi di Assistenza domiciliare integrata (Adi) e Assistenza domiciliare anziani (Ada).

L’iniziativa consentirà di offrire ai beneficiari un aiuto concreto per il disbrigo di pratiche amministrative, lo svolgimento di commissioni e il ritiro dei farmaci, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e migliorare la qualità della vita delle persone assistite.

Il progetto

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo sottolinea come l’attivazione dei nuovi servizi rappresenti un ulteriore intervento per consolidare i servizi di prossimità e garantire un sostegno concreto alle persone che necessitano di maggiore assistenza.

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