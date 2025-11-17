Gli agenti della polizia locale, nel corso delle attività del sabato sera sulla cosiddetta movida, complessivamente hanno elevato ben 70 multe, per mancato rispetto del Codice della strada, quasi tutte per divieto di sosta. Le zone sono sempre le stesse: l’area di Porta di Ponte, piazza Aldo Moro, via Pirandello, piazza stazione, via Acrone, via Crispi e via Empedocle.

A nulla, sono serviti fino ad ora i continui controlli e le stangate ogni fine settimana. Questione di inciviltà e non solo. Un copione che si ripete da tempo ed ancora oggi una parte del popolo della notte continua ad infischiarsene dei cartelli stradali, della segnaletica e delle regole. La movida quindi c’entra poco.

E ci sono anche dipendenti del Comune di Agrigento e un consigliere comunale fra i 22 sanzionati per parcheggio in divieto di sosta o con disco orario oltre il limite dalle parti di piazza Pirandello e dintorni. A mettere a segno quello che è stato un vero e proprio blitz davanti al Municipio, nei pressi della chiesa di San Domenico e delle attività commerciali della zona, sono stati gli agenti della municipale.

