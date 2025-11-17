Ben 516.708 chili di prodotti raccolti, pari a un + 7,8% rispetto allo scorso anno. La Sicilia chiude la Colletta alimentare 2025 con un dato in notevole crescita. A trainare l’incremento sono soprattutto Enna (+19,9%), Agrigento (+12,9%), Palermo (+14,7%) e Siracusa (+15,6%).

Bene anche Trapani (+6,1%), mentre Messina e Ragusa confermano sostanzialmente i numeri del 2024. In totale, nell’Isola sono state donate 1.141 tonnellate di prodotti che saranno distribuiti dalla Rete Banco Alimentare alle migliaia di persone in difficoltà tramite gli enti caritativi.

