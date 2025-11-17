Un quarantenne di Canicattì, già ai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia e trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento in seguito all’aggravamento della misura cautelare. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d’Appello di Palermo dopo che l’uomo era stato denunciato per avere minacciato l’avvocato che assiste la moglie in un processo per maltrattamenti in famiglia. Per il canicattinese è scattata l’accusa di minacce gravi, che ha portato alla revoca dei domiciliari e al suo trasferimento in cella.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp