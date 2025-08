Nell’area attorno alla Valle dei Templi il problema di sempre resta il parcheggio “selvaggio”. Nella prima domenica di agosto, complice la giornata gratuita ai siti archeologici, sia al mattino e stesso scenario nel pomeriggio, centinaia di visitatori hanno posteggiato le auto infischiandosene dei divieti, lasciandole pericolosamente ai bordi delle strade, rischiando anche di provocare incidenti stradali.

Un’abitudine ormai consolidata per automobilisti locali, della provincia e turisti lasciare il proprio veicolo in zone non consentite. Gli agenti della polizia locale di Agrigento ieri, in circa due ore, hanno elevato ben 50 sanzioni, soprattutto a pochi passi dal parcheggio di Porta V. Lunghe file di vetture lasciate dai proprietari in sosta vietata. Una pratica che mette a serio rischio l’incolumità dei passanti.

