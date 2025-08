Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, ha prosciolto un cuoco di 39 anni, finito a processo per truffa. Accolte le tesi del legale difensore dell’imputato, l’avvocato Monica Malogioglio. L’uomo, con artifici e raggiri consistiti nel pubblicare on line un annuncio relativo alla vendita di una stecca da biliardo per il corrispettivo di 400 euro, oltre 16 euro per spese di spedizione, ha indotto un acquirente a versare la somma di 416 euro mediante ricarica di una carta Postepay, senza successivamente provvedere alla spedizione dell’oggetto ed in tal modo procurandosi un ingiusto profitto.

Il fatto si è verificato a Cammarata nel gennaio 2018. Il processo è rimasto molto tempo sospeso in quanto l’imputato era irreperibile poiché trasferitosi all’Estero. Una volta rientrato in Italia è stato fermato ad un posto di controllo e le forze dell’ordine gli hanno notificato il provvedimento. Da quel momento il processo è ripreso ma la difesa ha chiesto pronunciarsi sentenza di estinzione del reato per remissione della querela in quanto la persona offesa, pur citata quale testimone, e regolarmente avvisata, non è comparsa in udienza.

