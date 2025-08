La Sicilia si conferma prima regione d’Italia per numero di imprese artigiane legate alla filiera del turismo, con 14.886 attività (pari al 21% dell’artigianato complessivo regionale) e oltre 35.800 addetti impiegati. Ma a stupire è anche la performance della provincia di Agrigento, che si colloca al terzo posto a livello nazionale per incidenza di imprese artigiane in settori legati alla domanda turistica, con un valore percentuale del 22,7%.

Il dato emerge da un’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato, che mette in evidenza come l’artigianato sia una componente strategica dell’offerta turistica, soprattutto in territori come quello agrigentino, dove cultura, gastronomia, paesaggio e patrimonio artistico attirano ogni anno migliaia di visitatori.

Tra i comparti trainanti c’è senza dubbio l’agroalimentare, con ben 4.759 imprese in tutta la Sicilia (pari al 32% del totale artigiano turistico), che producono cibo e bevande apprezzati a livello internazionale. Anche nel territorio agrigentino, le botteghe di prodotti tipici, le cantine e i laboratori dolciari sono parte integrante del tessuto economico e culturale locale, e contribuiscono a costruire l’identità del “brand Agrigento” agli occhi dei turisti.

Importante anche il ruolo delle attività manifatturiere e dei servizi, come ceramica, gioielleria, fotografia, centri benessere, lavorazioni artistiche, che in Sicilia contano 3.365 imprese (22,6%) e che nel centro storico agrigentino o nei borghi dell’entroterra stanno conoscendo una fase di riscoperta e valorizzazione.

Nel settore della ristorazione, si contano 2.748 ristoranti e pizzerie e 1.443 bar, caffè e pasticcerie, pari al 28% del totale, che offrono piatti tipici e accoglienza in linea con lo spirito dell’ospitalità mediterranea. Anche il trasporto turistico gioca un ruolo fondamentale, con 1.566 imprese attive nel settore, molte delle quali anche nel territorio agrigentino, dove cresce la domanda di collegamenti più agili tra Valle dei Templi, centro storico e litorale.

L’analisi evidenzia, infine, come la provincia di Agrigento, insieme a Palermo (23,4%), rappresenti una delle realtà più dinamiche nel rapporto tra artigianato e turismo. Un dato che conferma il potenziale straordinario del territorio, dove storia, cultura e creatività artigiana si intrecciano e possono costituire la vera leva di sviluppo di un’economia turistica sostenibile e identitaria.

Una sfida, ma anche un’opportunità, che Agrigento – forte anche del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025 – non può permettersi di perdere.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp