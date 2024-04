Sorpreso e fermato un 53enne di Agrigento, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, mentre infastidiva, quanti posteggiavano le vetture per andare nei luoghi della movida del centro di Agrigento e chiedeva soldi. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Radiomobile nelle aree parcheggio di piazza Vittorio Emanuele e piazzale Aldo Moro. E’ stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per inosservanza dei provvedimenti d’autorità.

Proprio perché già bloccato altre volte, il parcheggiatore abusivo era stato destinatario del divieto di accesso alle aree urbane. Per effetto del cosiddetto Daspo urbano, emesso dal Questore, non avrebbe potuto rimettere piede, e meno che mai rimettersi “al lavoro”, in piazza Vittorio Emanuele e zone circostanti. Divieto che non ha invece rispettato. Il cinquantatreenne è stato inoltre sanzionato e allontanato dal centro cittadino.