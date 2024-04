E’ stato localizzato nella notte, intorno alle 4, dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento in una zona compresa tra la Valle dei Templi e il museo archeologico, il corpo senza vita del turista tedesco ottantenne scomparso domenica verso mezzogiorno mentre stava visitando il giardino della Kolymbethra. La causa del tragico decesso sarebbe stata accidentale, una caduta forse causata da un malore. L’anziano sarebbe scivolato e, dopo, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe trascinato per circa 200 metri, per poi perdere le forze. Il posto del ritrovamento è, in particolare, una stradina nei pressi di villa Athena. Il tedesco era riverso a terra, in mezzo all’erba. Pare che l’uomo si sarebbe allontanato per fare delle foto verso la Kolymbethra, dove si sarebbe addentrato in qualche zona impervia. Decine di soccorritori lo stavano cercando e i pompieri nella notte hanno fatto alzare in volo un drone con apparecchiature sofisticate per setacciare il territorio. Via terra invece in azione, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e del Corpo Forestale, e anche diverse squadre di volontari della protezione civile. Le ricerche si erano, inizialmente, concentrare sulla zona della Kolymbethra, poi, estese grazie all’aiuto del drone. A coordinare le ricerche, sul posto, il questore Tommaso Palumbo e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Barbera. L’anziano aveva chiamato al telefono un amico, dicendogli di essere caduto dopo avere attraversato un ponte. Dopo quella telefonata, non ha più risposto a nessuna chiamata. Una vacanza finita in tragedia per il turista tedesco, ad Agrigento insieme alla moglie e ad un gruppi di amici.

Il servizio