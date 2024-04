Un incendio ha devastato un camion, nella notte tra sabato e domenica, in via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. Il mezzo è intestato ad una società di Agrigento che commercializza frutta e verdura. L’allarme è stato dato a notte fonda, poco prima delle 4, da alcuni residenti della zona.

Avvisato il 112, da lì a poco, l’operatore ha girato la segnalazione ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri, in poco tempo, si sono portati sul posto, e idranti alla mano, hanno spento l’incendio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè.

Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette, né inneschi. Una relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, che sull’incendio ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Si segue l’atto doloso, anche se in mancanza di certezze, resta in piedi la pista del fatto accidentale.