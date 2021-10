Parcheggia l’auto sotto casa, e ignoti gliela rubano

Aveva lasciato parcheggiata l’autovettura, una Fiat Grande Punto, in via Macchiavelli, nel centro di Grotte. Ieri mattina, al momento di recuperare l’utilitaria, non l’ha più trovata. La vettura in uso ad un commerciante venticinquenne, è stata rubata. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Grotte, poco più tardi, è stato il padre del giovane, un cinquantaquattrenne, disoccupato, proprietario della vettura, che ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti.

I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia, hanno subito avviato le indagini, e le ricerche dell’utilitaria. Una mano d’aiuto alle indagini si spera possa arrivare dai filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. Il furto, come è stato accertato, non risulta essere coperto da nessuna polizza assicurativa.