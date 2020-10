Parcheggia il furgone e un ladro gli ruba i pacchi. Vittima un corriere

Ha approfittato della momentanea assenza dell’autista di un furgone di un corriere espresso, allontanatosi per consegnare un pacco, per rubare quattro scatole dal vano posteriore del mezzo.

Nel momento in cui si è dato alla fuga, l’autista si è accorto del furto, e lo ha subito inseguito.

A quel punto il malvivente ha fatto cadere tre delle quattro scatole, e dopo una breve colluttazione con il lavoratore, è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le tracce, portandosi via uno solo pacco.

E’ successo, l’altro giorno, in via Callicratide, ad Agrigento. Scattato l’allarme sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini, e le ricerche, del ladro.