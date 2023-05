Parcheggi selvaggi e code chilometriche in via Panoramica dei Templi: l’assessore Cantone prova a mettere ordine

Con l’arrivo della bella stagione torna di estrema attualità la questione “circolazione attorno alla Valle dei Templi”. 25 aprile e primo maggio con parcheggi selvaggi e code chilometriche in via Panoramica dei Templi, nei pressi del tempio di Giunone, ma anche in via Passeggiata Archeologica e nei pressi dello svincolo di Porta Aurea. Le auto vengono parcheggiate a bordo strada. Finalmente si interviene.

Su iniziativa del neo assessore comunale alla Polizia urbana di Agrigento, Carmelo Cantone, al fine di rimediare all’abitudine del parcheggio selvaggio in prossimità del tempio di Giunone nella Valle dei Templi, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale , ovvero Protezione civile e Polizia comunale e provinciale, è stato attuato, in occasione della prima domenica del mese, un piano del traffico che ha imposto il senso unico a scendere da Bonamorone alla rotonda Giunone, e presidiando le “zone a rischio” (ovvero la curva Giunone) affinchè le auto sostassero solo nei parcheggi autorizzati. Cantone commenta: “Abbiamo riportato alla normalità una pericolosissima situazione che perdurava da troppo tempo e che lo scorso anno ha causato anche il ferimento di un bambino che è stato investito. Il mio grazie personale a tutti gli Operatori che hanno collaborato fino a sera a questa operazione di sicurezza. Agrigento capitale della Cultura 2025: c’è ancora tanto, tantissimo da fare, e noi agrigentini ce la faremo”.