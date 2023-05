Presentato il Premio Karkinos 2023, tra le “eccellenze” un riconoscimento anche per la città di Agrigento

Carmelo Lazzaro per il giornalismo, Giovanni Moscato, teatro e tradizioni, Mancuso gelati per l’imprenditoria, Lello Analfino, musica e spettacolo, Ignazio Gibilaro per la legalità, Totò Schillaci, sport e identità siciliana, la città di Agrigento, rappresentata dal sindaco, Franco Micciché, per il risultato raggiunto, ovvero, la nomina a Capitale della cultura, il parco archeologico, con Roberto Sciarratta, per la cultura e paesaggio e, poi, premio speciale a Giuseppe Vita. Sono le nove eccellenze del territorio che verranno insignite il prossimo 20 maggio, al teatro Pirandello di Agrigento, del premio Karkinos 2023, giunto alla sua settima edizione. La manifestazione avrà inizio alle 20 e promette emozioni con momenti di spettacolo e riflessioni su ciò che gli agrigentini , partendo dall’amore per la città, riescono ad offrire anche altrove. I nomi sono stati resi noti questa mattina, 8 maggio, a Casa Sanfilippo, ad Agrigento, in un’apposita conferenza stampa dal direttore artistico, Carmelo Cantone, da Francesco Novara, presidente dell’associazione “Antiche Tradizioni Popolari” che organizza l’evento. A fare gli onori di casa, il direttore dell’ente parco, Roberto Sciarratta, alla presenza anche del primo cittadino di Agrigento.

Il Premio quest’anno sarà anticipato da un convegno, a Casa Barbadoro, il giorno precedente la serata del premio, dal titolo “Karkinos 2023. Le eccellenze del turismo culturale e sostenibile”, curato da Marialuisa Zegretti. Il 19 maggio, con inizio alle 18.30, ci si focalizzerà su Diodoros, il progetto culturale – gastronomico legato a Casa Barbadoro: attraverso gli uomini protagonisti di questa esperienza oramai consolidata, si ripercorreranno le tappe iniziali e i grandi risultati legati a questo nome che rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama delle esperienze che un turista può trovare all’interno del parco archeologico e paesaggistico. Dunque, non solo personalità ma anche eccellenze enogastronomiche del territorio agrigentino. Ecco le interviste video >>>