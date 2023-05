Licata a un passo dai PlayOff: ora sei artefice del tuo destino

Si replica questo pomeriggio la sfida tra San Luca e Licata. Una sfida che a causa di un infortunio patito dall’arbitro è stata sospesa al 39′ del primo tempo, per riprendere questo pomeriggio, alle 15, dallo stesso minuto di gioco in cui è stata interrotta. Alla luce dei risultati pervenuti dagli altri campi di gioco, mentre per la squadra allenata da Baratto ciò non comporta alcuna situazione particolare in quanto o-ramai, in ogni caso, è costretta a disputare i play out, per i gialloblù di Romano l’attesa assume un sapore diverso dal momento che, ripartendo dall’1 a 1, soltanto con una vittoria, grazie alla classifica avulsa, potrà centrare l’obiettivo dei play off. Se Il licata vince accede alla postseason.