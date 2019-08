Prima domenica di agosto da bollino rosso alla Valle dei Templi di Agrigento. Troppi visitatori, forse per via dell’ingresso libero, e la zona di Sant’Anna, varco di Porta V si è trasformato in un caos. A cavallo tra le 18,30 e le 20 è stato impossibile trovare un parcheggio e il traffico è rimasto bloccato con conseguenti disagi per turisti e visitatori. Uno spettacolo poco edificante che è stato oggetto di lamentele di molti visitatori.