Fortitudo: Capitan Evangelisti in uscita. Focus su un protagonista di stagioni indimenticabili

Marco Evangelisti non rientra più nel progetto.

A sorpresa e nonostante il contratto in scadenza nel 2020, le strade del giocatore toscano e quelle del club agrigentino stanno per dividersi.

La guardia, il capitano, il protagonista di alcune delle pagine più belle della storia più recente del club, è in procinto infatti di chiudere la sua avventura dopo 169 partite disputate tra regular season, playoff di Serie A2 e Coppa Italia, e ben 1958 punti segnati.

Nato a Montevarchi, classe ’84, Evangelisti arriva ad Agrigento nell’estate del 2014.

Indossa la canotta numero 7, è un ottimo atleta, dal tiro mortifero anche da distanze ben oltre i 6,75 metri.

Assume, sin da subito, il ruolo di leader silenzioso del roster guidato dal coach Franco Ciani, divenendo al tempo stesso uno dei beniamini della tifoseria, conquistata dal suo modo di giocare efficace e decisivo.

Nel corso delle cinque stagioni in biancazzurro, è uno dei big, uno degli “intoccabili” del coach, la sicurezza da cui ripartire ogni anno.

Tra i momenti indimenticabili, pur nella sconfitta, ricordiamo il raggiungimento della finale playoff 2015, conclusasi poi con la vittoria della Manital Torino – di lì promossa in Serie A –, e i quarti di finale 2016, conclusisi con l’eliminazione per mano della Fortitudo Bologna.

Proprio la stagione 2015/16 rimane la migliore di sempre per Evangelisti: insieme all’americano Kelvin Martin, infatti, il nostro forma una coppia di esterni micidiale, con cui mostrare tutto il suo arsenale offensivo, chiudendo la regular season con 15 punti di media (39% da tre) e con quasi 16 nei playoff (53% dall’arco).

Il 2017 segna una nuova tappa del suo percorso: la società infatti mette in atto una rivoluzione tecnica, optando per profili giovani ed in cerca di affermazione.

In tale contesto, con la partenza di Albano Chiarastella, Evangelisti eredita la fascia di capitano mettendo a disposizione della squadra tutto il suo bagaglio di esperienza e professionalità, e dando così ancora una volta un contributo rilevante all’esaltante stagione dei biancazzurri, consentendo il traguardo insperato della post season.

Arriviamo così all’ultima stagione, contrassegnata da qualche suo acciacco fisico e da prestazioni altalenanti che, per altro verso, coincidono con il crollo generale della squadra nell’ultimo mese della regular season, circostanza, questa, che non consente infatti di centrare, alla fine, i playoff.

È il segnale che qualcosa si è inceppato, e nel management biancazzurro si insinua più di un dubbio: il primo riguarda la guida tecnica e si conclude, a sorpresa, con la chiusura anticipata del rapporto di lavoro col coach Franco Ciani, e il secondo riguarda proprio Evangelisti, con la società propensa a trovare un accordo per una rescissione consensuale.

Quali che siano le non chiare motivazioni di un divorzio anticipato da un connubio felice, rimane il dato di fatto che Evangelisti vada via, e che per la Fortitudo, dunque, stia per chiudersi una pagina della propria storia destinata, comunque, a rimanere impressa e custodita nel cuore dei tifosi e degli appassionati della pallacanestro agrigentina.

Perché Marco non ha solamente regalato momenti magici di crescita sportiva, ma ha altresì saputo creare, in tutti questi anni, uno speciale legame con coloro che ne hanno sempre sostenuto e apprezzato le doti professionali ed umane.