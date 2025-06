Parcheggiare nelle aree private a una manciata di metri dal mare di San Leone è un salasso. L’amministrazione comunale è vicina ai cittadini e agli amanti del mare e a seguito delle numerose segnalazioni ricevute in questi giorni e preso atto con preoccupazione del rincaro generalizzato, ha deciso di intervenire. “In particolare, ho ricevuto lamentele per i parcheggi di viale delle Dune, dove i costi hanno raggiunto i cinque euro. Una cifra che, se considerata su base settimanale o mensile, rappresenta un onere significativo per le famiglie, soprattutto durante i mesi estivi – afferma l’assessore comunale alla polizia locale e alle attività produttive Carmelo Cantone -. Pur trattandosi di aree private, ritengo doveroso tenere in considerazione le legittime preoccupazioni dei cittadini”.

“Per questo motivo – continua Cantone -, oggi stesso ho disposto un’azione di controllo per verificare la regolarità delle attività di parcheggio presenti sul territorio. Successivamente, inviterò gli esercenti a rivedere le tariffe e a trovare un equilibrio che non gravi eccessivamente sulle famiglie. Garantiremo sempre la massima attenzione a queste tematiche, nell’interesse della comunità. Invito altresì i soggetti gestori delle aree di sosta a voler adottare, nell’ambito delle proprie competenze, misure idonee a calmierare i prezzi, per evitare aggravi ingiustificati sulle famiglie e sui cittadini”.

