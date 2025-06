Il gup del tribunale di Napoli, Maria Luisa Miranda, ha inflitto la condanna a carico di tre persone di Sciacca, giudicate con il rito abbreviato, rimasti coinvolti nell’inchiesta su una presunta organizzazione dedita alla vendita di soldi falsi in Italia e all’estero scoperta lo scorso anno dai carabinieri. Tre anni e 4 mesi di reclusione ciascuno per Mario Di Benedetto di 37 anni e Marco Gambino di 36 anni; 2 anni per Tonino Giordano, di 32 anni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp