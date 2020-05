Paralisi giudiziaria, flash mob davanti al Tribunale

Il 29 maggio alle ore 12 presso il Palazzo di Giustizia di Agrigento, si terrà un flash mob indetto a livello nazionale dall’avvocatura contro l’inerzia della Giustizia in questo momento di emergenza.

“La paralisi di tutti gli uffici e l’inadeguatezza delle risposte alle problematiche mosse da tutti gli avvocati – dice l’avvocato Vincenzo Vitello -, hanno lasciato e lasceranno tutti i cittadini privi di adeguate risposte”.

La paralisi completa, oltre a prolungarsi, per scelta degli uffici giudiziari sino a settembre, avrà delle ricadute enormi per l’intero comparto giustizia e la tutela dei diritti.