Santa Messa davanti a 250 fedeli nel rispetto regole Covid

In occasione della solennità dell’ascensione del Signore, alla parrocchia della Madonna della Provvidenza, nel quartiere del campo sportivo, si è tenuta una Santa Messa all’aperto. A partecipare 250 fedeli. È sta una bellissima celebrazione. Le persone hanno rispettato tutto il protocolo di sicurezza sul Coronavirus, e tanti di loro hanno manifestato gioia per la ripresa della Santa Messa dal vivo e non più davanti a un schermo, dopo un lungo digiuno eucaristico forzato. “E’ stato emozionante ricevere nuovamente la comunione” ha detto una signora anziana a padre Juan Manuel, vice- parrocco della Chiesa.