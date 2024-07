Il mercato dell’Akragas per la stagione 2024-2025 in Serie D parte con il piede giusto. Infatti, il prodigioso Paolo Grillo rimarrà in forza alla squadra dei Giganti per un’altra annata, affermando il merito dell’eccellente operato del Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata.

Le grandi ambizioni del club guidato dal Presidente Carmelo Callari e dal patron Giuseppe Deni si concretizzano nella conferma dell’abile trequartista, già ambito da numerosi club di Serie C e Serie D. Si prospetta quindi una pianificazione promettente per il futuro dei biancoazzurri.

Lo stesso Grillo, dando voce alla sua soddisfazione, si è mostrato felice nonché orgoglioso della scelta di giocare ancora per il Gigante, sostenendo l’obiettivo della Società di rientrare nel calcio professionistico al più presto.