Avrà sede a Castrofilippo la nuova società che nascerà dalla fusione tra il Canicattì ed il Pro Favara per disputare il campionato di serie D. Ma le gare casalinghe saranno disputare allo stadio “Brucculeri” di Favara. In sostanza non si tratta di una cessione del titolo da parte dei soci del Canicattì a quelli del Pro Favara ma di un “accordo” per far nascere una nuova compagine per mantenere la categoria in questa parte della Sicilia.

Così facendo si “aggira” anche l’ostacolo legato all’articolo 18 del Noif che vieta i trasferimenti per questioni di territorialità. E siccome Favara non confina con Canicattì, il passaggio non sarebbe stato ratificato dalla Lega nazionale dilettanti. Così è stato deciso di scegliere Castrofilippo come sede della società visto che il paesino confina con le due città. Ancora da stabilire il nome da dare alla squadra ma sicuramente scomparirà la denominazione “Canicattì”. Potrebbe chiamarsi Castrofilippese o Castrofilippo – Favara. Sarebbe questo l’orientamento dei soci del Canicattì che da tempo hanno deciso di mollare la presa, a causa della mancanza di uno stadio cittadino dove poter disputare la gare casalinghe che è anche frutto di un accordo con il Pro Favara del presidente Rino Castronovo.

I dirigenti del Canicattì hanno acconsentito alla trattativa col Favara ma hanno posto una sola condizione: “Il titolo è della città dell’Uva Italia e deve tornare a Canicattì quando sarà ristrutturato lo stadio Carlotta Bordonaro”. E per far questo si sono dati quattro anni di tempo. Conditio sine qua non accettata dall’altra dirigenza. Nella nuova compagine ci sarà anche qualcuno degli attuali dirigenti canicattinesi ma nessuno di loro avrà incarichi di rilievo nella nascente società.

Smentita invece la possibilità dello scambio di titoli: in un primo momento si era parlato della cessione al Favara della serie D come contropartita del titolo di Eccellenza. Ma in realtà il Pro Favara rinuncerà all’Eccellenza (che potrebbe in extremis essere ceduta all’Aragona) per dedicarsi interamente alla serie D.

Nei prossimi giorni l’accordo sarà ufficializzato durante una conferenza stampa congiunta tra le due società. Subito dopo si metterà mano alla programmazione della nuova stagione sportiva. C’è già l’ipotesi di affidare l’area tecnica a Piero Infantino.