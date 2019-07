Paolo Borsellino, ricordo ad Agrigento. Giornata di emozioni per i ragazzi del Campus .VIDEO

Giornata ricca di emozioni per i bimbi e ragazzi che frequentano il Campus del Centro Polivalente “Gea Party” , gestito e diretto da Raimondo Alletto, Manuela Contino, Christian Volpe e Stefania Volpe.

I ragazzi, dopo essere stati al Giardino Botanico di Agrigento sono stati ospiti della Caserma di Polizia “Anghelone”. Accolti dal dott. Morreale, Dirigente della sezione Polizia Stradale di Agrigento, dall’Ispettore superiore Alagna, dal Commissario Capo Dott. Sammartino, dirigente U.P.G.S.P e dall’assistente Di Stefano; hanno visitato gli uffici e le sale operative della sezione Stradale e Volanti. Hanno visionato e toccato con mano le volanti in servizio nella nostra città e le motociclette. Hanno concluso la visita con un flashmob diretto e coreografato dal corpo di ballo del Gea sulle note del brano di Fabrizio Moro “Pensa”. Brano intenso e significativo contro la mafia, colto in tutti i suoi significati dai ragazzi che si sono esibiti in Caserma, rendendo omaggio al Giudice Borsellino nella giornata dell’anniversario della sua morte.