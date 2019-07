Giardini e terrazze: la bella stagione per uscire a cena.

Il desiderio di cenare in terrazza d’estate è comune, ma trovare ristoranti a San Leone che ne abbiano, non è così semplice. Ecco il migliore dove andare — secondo noi — per dimenticare (almeno per qualche ora) di essere in una città dove la ristorazione deve ancora trovare la giusta identità.

La cucina di Alfredo Lattuca non ha bisogno di presentazioni. La sua personale rivisitazione delle classiche ricette di mare lo ha fatto diventare un punto di riferimento. E poi «Il Molo» – il suo ristorante è un’oasi, in una zona di San Leone ancora avvolta dal caos urbano – d’estate si apre all’esterno grazie a un curato dehors. Rendendolo di fatto il posto perfetto sia per cenette romantiche che per un rilassante aperitivo.

Quel che più convince de Il Molo e la cura dei dettagli. La voglia di sorprendere, di distinguersi, di innovarsi. Curata la carta dei vini, interessante, giovane e moderno il menù, ospitale e professionale il personale. Importante in una città turistica che ci sia qualcuno che può parlare con gli ospiti, francese, inglese e spagnolo. Qui c’è.

Alfredo Lattuca e la sua famiglia si confermano grandi innovatori. Amanti di questo lavoro, ostinati e caparbi lavoratori. Un ristorante dinamico che tutti gli anni riesce ad offrire qualcosa di diverso. Un punto di riferimento per quanti credono che nella città dei Templi si possa competere ad alti livelli.