Agrigento, il Liceo “Leonardo” diventa biomedico

IL LICEO *LEONARDO” DIVENTA BIOMEDICO.

Ieri altra giornata storica per il Liceo Scientifico Leonardo” di Agrigento con la approvazione da parte del Ministero ( MIUR) della Curvatura Biomedica in forma sperimentale che costituisce un altra prospettiva per Agrigento e per i ragazzi residenti nei paesi viciniori una nuova prospettiva di Studio e di futuro lavoro. Si tratta di un Corso del Liceo dedicato alle Scienze Biomediche che consentirà una preparazione incentrata e mirata alle prospettive di sviluppo della iscrizione alle facoltà di Medicina-Chirurgia ed affini con una maggiore conoscenza di base atta. a migliorare la effettiva preparazione per affrontare l’università ed i Test di ingresso con serenità e dignità.

Il Dirigente Scolastico Enza Ierna, che in questi mesi ha lavorato alacremente per questo ennesimo Corso di Studi, saluta con grande soddisfazione il riconoscimento ministeriale anche come encomio alla professionalità del personale Docente che caratterizza il Liceo Scientifico di Agrigento.

<< È un grande traguardo >> afferma la dottoressa Ierna, << ed una svolta per tutto il territorio dove i giovani votati alla professsione medica potranno trovare, già dopo la scuola secondaria di primo grado, un settore appropriato di studi che farà accrescere la preparazione e faciliterà la loro vita. Buono studio ragazzi ed Auguri a voi ed alle vostre famiglie >>.