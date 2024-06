Screenshot

“Grazie bella Sicilia, ho passato giorni indimenticabili. Sei stata meravigliosa”. Saluta così Pamela Prati i suoi giorni ad Agrigento. Lo ha fatto sui social postando foto nella Valle dei Templi, al mare e concedendosi anche qualche sfizio culinario. La showgirl sarda è stata in città, non trapela se per una vacanza o per lavoro.