Salvatore Di Betta, nominato direttore responsabile area promozione turistica.

Il regista Marco Gallo è stato nominato direttore responsabile d’area artistica e formazione del Teatro Costabianca di Realmonte, unitamente a Salvatore Di Betta, nominato direttore responsabile area promozione turistica che con Luciano Carrubba, Franco Di Salvo e Pietro Caruana già nominati dal Sindaco l’anno scorso si occuperanno della programmazione culturale, nonché di tutti gli eventi di moda, musica, spettacolo, teatro e Intrattenimento. “Le idee sono tante- dice Marco Gallo- ma anche le difficoltà. E’ una sfida ardua ma, per fortuna, ho accanto collaboratori validi. Arriverà la prima edizione dello “Scala dei Turchi film festival, un veicolo importante di promozione del territorio”. Il sindaco, Sabrina Lattuca, ha conferito ufficialmente l’incarico, durante un incontro in Municipio. Dopo i lavori di restyling,il Teatro Costabianca, ritornato fruibile alla collettività, con il neo responsabile Gallo e Di Betta è pronto ad accogliere un sostanzioso cartellone di appuntamenti, che unitamente alla programmazione stilata dagli altri esperti, avvierà la nuova stagione estiva 2024 con un programma ricco di incontri culturali, eventi, spettacoli ed attività che promuoveranno l’immagine di Realmonte, Città della Scala dei Turchi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lattuca, ha puntato su questa scelta che garantirà la presenza di artisti di livello nazionale e presenze di grande prestigio, in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il cartellone della stagione estiva 2024, sarà presentato nei prossimi giorni.

“Sono contenta e molto soddisfatta- dichiara il sindaco, Sabrina Lattuca- perché, con esperti di comprovata esperienza, si potrà certamente migliorare l’offerta culturale per la crescita dell’intero territorio”.