“Due comunità, Pavia e Favara, unite in un solo dolore. Il ricordo di Gabriele ha annullato le centinaia di chilometri che dividono le nostre due città. Tutti, insieme, abbiamo ribadito la necessità di dire NO ad ogni violenza, di lavorare ad ogni livello per una società più giusta, sana, sicura”. Lo dice il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, volato a Pavia dove ha preso parte alla fiaccolata per Gabriele Vaccaro.

“Ho voluto partecipare alla marcia di Pavia insieme al sindaco Michele Lissia – continua Palumbo – per portare la gratitudine di Favara per l’enorme affetto mostrato e per quanto si sta facendo per supportare la famiglia di Gabriele in questo momento di dolore immenso. Grazie a tutti coloro che sono scesi in strada in una marcia silenziosa che non chiede vendetta ma vuole giustizia e, soprattutto, che chiede di non dover più piangere vittime innocenti”.

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