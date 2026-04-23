Numerosi colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi contro il portone di un condominio nelle vicinanze di via Cristoforo Colombo, a Canicattì. Il fatto è avvenuto nelle scorse notti. Gli appartamenti dello stabile sono tutti abitati. Non è chiaro se si sia tratto di un avvertimento contro uno dei residenti o se dietro c’è dell’altro. Uno dei proprietari, dopo aver sentito gli spari, ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Quasi tutti gli abitanti del palazzo sarebbero stati sentiti, nel tentativo di dare una risposta all’evento. L’obiettivo uno soltanto: riuscire a capire se qualcuno di loro avesse avuto, di recente, problemi o dissidi, e se avessero dei sospetti, più o meno mirati, su chi ha potuto mettere a segno l’intimidazione.

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