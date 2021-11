Palo della luce finisce sopra auto

Un palo dell’illuminazione pubblica, è finito su un’autovettura. Tanta paura, ma non si registrano feriti. La macchina è rimasta danneggiata pesantemente. E’ successo lungo il viale Viareggio a San Leone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale, che si sono occupati dei rilievi di rito. Mentre una squadra di operai del gestore ha messo in sicurezza la zona. Sarà ora premura della ditta avviare le verifiche per controllare e accertare la condizione dei pali dell’illuminazione, alcuni dei quali, risulterebbero fradici di ruggine a causa del ristagno dell’acqua piovana.