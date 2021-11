Covid in Sicilia, ancora tanti positivi: ben 545 nuovi casi

Ancora tanti nuovi positivi al Covid in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati 545 (ieri erano stati 559), ma il numero dei tamponi è oltre il doppio: 32.398 quelli processati, contro 14.736 di ieri, il che significa che il tasso di positività scende a 1,68%, contro il 3,79% di ieri. I morti sono stati 8, e il numero totale delle vittime siciliane del virus arriva a 7.205.

Dai ricoveri i dati al momento sono confortanti. Sono ricoverate in ospedale 351 persone (ieri erano 365), delle quali 308 in area medica con sintomi, e 43 in terapia intensiva (ieri erano 44). I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo: 96, Catania: 215, Messina: 12, Siracusa: 28, Trapani: 58, Ragusa: 53, Caltanissetta: 32, Agrigento: 33, Enna: 18.