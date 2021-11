Un camion mentre stava percorrendo la strada di ritorno dall’impianto di compostaggio, a Joppolo Giancaxio, è sprofondato nell’asfalto. La cabina di guida è stata letteralmente “inghiottita” finendo in una voragine. L’autista è rimasto ferito, e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato alcuni traumi non gravi. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri.