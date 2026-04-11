Palme storte e asfalto danneggiato sul lungomare: chi controlla i lavori pubblici a San Leone?

Dopo l’annuncio dell’abbattimento delle palme ammalorate e la loro sostituzione con nuovi esemplari alti quattro metri, sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone emergono le prime perplessità.

Ai passanti e agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio evidente: diverse delle nuove palme risultano fuori piombo, inclinate, visibilmente storte anche ad occhio nudo.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del lungomare, con l’obiettivo dichiarato di restituire decoro e sicurezza. Ma la domanda che circola tra cittadini e residenti è semplice: chi controlla l’esecuzione dei lavori?

Perché se è giusto intervenire eliminando alberature compromesse, è altrettanto giusto pretendere che le nuove piantumazioni vengano eseguite a regola d’arte.

I lavori, nel frattempo, si sono già spostati nella seconda parte del lotto. In alcuni tratti si stanno sradicando le palme senza un’adeguata transennazione e si vedono mezzi da cantiere circolare sulla pista ciclabile e sulla carreggiata pubblica. Non solo: si notano anche danneggiamenti dell’asfalto, rifatto da poco.

Ed è qui che si apre un ulteriore interrogativo:

verranno ripristinati i luoghi a fine intervento? Sarà sistemato anche il manto stradale eventualmente compromesso? Oppure ci ritroveremo con nuove palme ma con strade e ciclabili segnate dal passaggio dei mezzi?

Non sappiamo se ci saranno perizie in corso d’opera, modifiche progettuali o storni di somme. Non è questo il punto. Il punto è un altro: le opere pubbliche non devono solo essere fatte, devono essere fatte bene.

Il lungomare di San Leone è uno dei simboli della città, soprattutto in vista della stagione estiva. La riqualificazione è un’occasione importante. Proprio per questo servono attenzione, controlli e qualità nell’esecuzione.

Perché il rischio, altrimenti, è sempre lo stesso: intervenire oggi per dover tornare a sistemare tutto domani.

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