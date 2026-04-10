Un incendio è divampato in un’abitazione disabitata, al piano terra di uno stabile, tra le vie Gallo e Boccerie, nella zona sottostante la via Atenea, ad Agrigento. A bruciare rifiuti accumulati nel tempo. E’ successo nel primo pomeriggio.
Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, giunti con due autobotti e un mezzo più piccolo, percorrendo a sirene spiegate il salotto cittadino.
Presenti anche i poliziotti della sezione Volanti per gli accertamenti del caso. Quasi sicuramente il rogo è stato appiccato da qualcuno.
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