Colpo grosso in casa di un commerciante trentenne. Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’immobile e, dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via la somma in contanti di ben 18.000 euro. Il danno non è coperto da alcuna assicurazione.

Il furto è stato messo a segno nel corso delle ore pomeridiane o serali di giovedì, a pochi passi dalla Statale 118 in territorio di Raffadali. I malviventi dalla ricostruzione dell’accaduto, approfittando della momentanea assenza dell’uomo, sono riusciti a forzare una finestra, e senza difficoltà sono penetrati all’interno dell’abitazione.

Quindi hanno sottratto i soldi per poi allontanarsi velocemente. A fare l’amara scoperta lo stesso commerciante. Sul posto sono accorsi i carabinieri, per un sopralluogo, al termine del quale, hanno avviato le indagini.

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