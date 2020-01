Pallavolo, Aragona vince e balza in testa

Grazie ad una prestazione maiuscola la Seap Dalli Cardillo Aragona vince un difficile match a Modica per tre set a uno e scavalca Cerignola tornando in vetta nella classifica di serie B1 proprio al termine del girone di andata. Non solo. Le ragazze di Luca Secchi, in virtù del primo posto raggiunto, disputeranno le final four di Coppa Italia!

Un importante obiettivo raggiunto grazie alla caparbietà del presidente Nino Di Giacomo che sempre ha creduto nelle potenzialità di questa squadra, che, nonostante gli infortuni, non si è fatta trovare impreparata.

Questi i parziali dei set: 19-25; 25-19; 16-25; 19-25

Il campionato ora si ferma, tornerà l’otto febbraio prossimo per dare spazio alla Coppa Italia con le final four che si giocheranno in luogo da destinarsi.