Pallavolo, “Aragona ha vinto di squadra”: è un coro all’unisono. VIDEO

Nel momento più difficile dell'inizio della stagione, Aragona si impone nella palestra di Letojanni e vola a 12 punti in classifica. Ora in testa con Messina. Una gara straordinaria per le ragazze di Coach Dagioni, che vincono per 3-1 (21-25 25-22 25-21 36-34) tornando subito al successo dopo lo stop della scorsa settimana patito a Catania. Una prova di squadra che esalta il gruppo e le caratteristiche dell'opposto Sara Stival. Tutte, da Serena Moneta a Valeria Caracuta, passando per Stivale e Ruffa nel post gara sottolineano l'aspetto mentale del gruppo e la vittoria ottenuta dalla squadra. E' un coro senza voci stonate a cui fa eco Coach Dagioni (VIDEO).