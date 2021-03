Dagioni soddisfatto della reazione dell’Aragona: “Annata complicata, importante atteggiamento mentale”. L’allenatore dell’Aragona commenta la vittoria ottenuta in trasferta: la Seap Dalli Cardillo Aragona sfata il tabù esterno e porta a casa i tre punti, riacciuffando così in testa alla classifica la Sanitaria Sicom Messina. Leggi anche: Prima vittoria in trasferta per la PallaVolo Aragona