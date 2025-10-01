AGRIGENTO – È partita ufficialmente la nuova stagione della Pallamano Girgenti. Oggi, al Centro Giovanile Don Guanella, simbolo storico dello sport cittadino, squadra, dirigenza e tecnici hanno incontrato tifosi, giornalisti e appassionati, in un evento che ha dato il via a una stagione ricca di aspettative.

La dirigenza, rappresentata da Paolo Vella e Giuseppe Sciascia, ha tracciato la rotta per l’annata sportiva 2025/26: il principale obiettivo rimane mantenere la categoria in Serie A Silver, puntando al contempo sulla valorizzazione di un gruppo giovane e con grandi prospettive.

Il tecnico Lillo Gelo ha sottolineato come impegno, lavoro e sacrificio saranno determinanti per affrontare un campionato che si preannuncia competitivo ma affascinante, e ha invitato i giocatori a dare il massimo in ogni partita.

La società ha voluto anche lanciare un messaggio ai tifosi: il Palasport di via Ugo La Malfa sarà la nuova casa della squadra, pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno sostenere la squadra in una stagione che si preannuncia emozionante.

“Arricampatevi in tanti – hanno ribadito i dirigenti – e vivete con noi ogni momento di questa nuova avventura”, l’invito alla città per seguire da vicino le imprese della squadra.

